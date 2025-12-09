Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK sürerken Parti Sözcüsü Zeynel Emre, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Sınır aşılınca gereği yapılır”

Emre, bir televizyon programında CHP'ye yönelik eleştirileri gündeme gelen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın durumunun MYK’da ele alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Uzun süredir çok geniş bir hoşgörü gösterildi. Genel Başkanımız, tepkileri anlayarak sürece katma çabasını ortaya koydu ama bazı sınırlar var. O sınır aşıldığında parti tüzüğü gereği sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Bu nedenle ilgili milletvekili, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildi. Kararı PM verecek.”

İhraç süreci başlamıştı, istifa geldi

Kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi’ne sevk edildiğini öğrenen Hasan Ufuk Çakır, yazılı açıklama yaparak CHP üyeliğinden istifa etti.

“Tüm detayları yarın açıklayacağım”

Çakır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım.”