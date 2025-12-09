Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü etkinliğinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Francken, Türkiye'nin jeopolitik konumu, askeri kapasitesi ve dinamik savunma sanayii potansiyeli nedeniyle Avrupa için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, NATO ittifakımızın önemli bir temel taşıdır" ifadelerini kullandı.

Brüksel, Türk ve Belçikalı şirketleri ağırladı

Türk ve Belçikalı savunma sanayii firmaları, iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü adıyla gerçekleşen bu önemli etkinliğe, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’in yanı sıra Türkiye'nin Belçika Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Ertaç Koca ve çok sayıda yetkili katılım gösterdi.

Bakan Francken: "Türk sanayisine ve teknolojisine muhtacız"

Belçikalı Bakan Francken, etkinliğe dair değerlendirmelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin hızla yükselen savunma potansiyeli ve küresel çapta tanınan dinamik sektörü ile büyük fırsatlar sunduğunu belirten Francken, bu etkinliğin söz konusu fırsatları yakından incelemek için eşsiz bir zemin oluşturduğunu kaydetti.

Francken, Türkiye'ye olan ihtiyacı şu sözlerle gerekçelendirdi: "Jeopolitik gelişmeler hakkında fikir sahibi olan herkes, Avrupa’da sahip olduğu konum, gösterdikleri güç, sahip oldukları ve bizde bulunmayan askeri kapasite, teknoloji, inovasyon ve büyük şirketler nedeniyle Türkiye’ye ihtiyacımız olduğunu bilmektedir. Türk halkına, sanayiine, siyasetine ve diplomasisine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çerçevemizde Türkiye’nin bulunmadığı bir senaryoyu hayal edemiyorum, bu yüzden birlikte çalışma zorundayız."

"Türkiye NATO ittifakımızın temel taşıdır"

Toplantının ardından Türkiye'nin Belçika Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona katılan Bakan Francken, ikili ilişkilerin önemine bir kez daha dikkat çekti. Bakan, resmi paylaşımlarında, katılımcılar arasındaki gayri resmi bilgi akışını sürdürmeyi ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Türkiye, NATO ittifakımızın önemli bir temel taşıdır ve savunma sanayisi, şirketlerimiz için ilginç ve değerli bir ortaktır" ifadelerini kullandı.

2026’da prenses Astrid Başkanlığında kraliyet misyonu yolda

Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü etkinliği; T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Belçika teknoloji sektörü federasyonu Agoria ve Belçika Güvenlik ve Savunma Endüstrisi (BSDI) işbirliğiyle organize edildi. Etkinliğin düzenlenme amacı, 2026 yılının Mayıs ayında Belçika Prensesi Astrid başkanlığında Türkiye’ye gerçekleştirilecek olan Belçika Kraliyet Ekonomik Misyonu öncesinde iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ve potansiyelini en üst düzeyde değerlendirmek oldu. Misyonun hazırlık çalışmalarının hız kazandığı belirtildi.