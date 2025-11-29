Konya’nın Ilgın ilçesinde çobanlık yapan Kadir Bulut, dağlık alanda kalp krizi geçirmesi sonrası hava ambulansı ile bulunduğu alandan alınarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Ilgın ilçesine bağlı Avdan Mahallesi yakınlarında bulunan dağlık alanda meydana geldi.

52 yaşındaki çoban dağlık alanda fenalaştı

Bölgeden edinilen bilgiere göre, mahalleden koyunları alarak otlatmak için mahalle yakınlarındaki dağlık alana çıkan 52 yaşındaki Kadir Bulut, bir anda fenalaşması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinin dağlık alanda olması nedeniyle Kadir Bulut’un olduğu alana, hava ambulansı yönlendirildi.

Sağlık durumu iyiye gidiyor

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kadir Bulut, ambulans helikopter ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından anjiyo yapılan Bulut’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.