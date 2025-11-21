Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" sürecini ele almak üzere kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, gündeminde İmralı ziyareti olan kritik toplantısı öncesinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yıldız, bu tarihi ziyarette MHP'yi bizzat kendisinin temsil edeceğini duyurdu.

İmralı ziyaretinin prosedürü ve partilerin temsili

Komisyon üyelerinin İmralı Adası'na yapacağı olası ziyarete dair detayları paylaşan Yıldız, bu sürecin keyfi olmadığını, belli bir yasal izin ve prosedür gerektirdiğini vurguladı. Yıldız, "Ada'ya 'Gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun için Bakanlığa bildirimde bulunulacak ve gidecek milletvekilleri için resmi izin alınacaktır" dedi.

Ziyarete katılacak milletvekili sayısıyla ilgili tahmini bir rakam veren MHP Genel Başkan Yardımcısı, "Tahmince her partiden 4-5 milletvekili olur. Bunu söyleyebilirim; Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim" şeklinde kesin konuştu. Ancak AK Parti adına kimin katılacağı konusunda bilgisinin olmadığını belirtti.

"Mesele ciddi, oylama açık yapılmalı"

Komisyon toplantısında İmralı ziyareti kararının alınması için oylama yapılması gerektiğini savunan Feti Yıldız, meselenin ciddiyetini vurgulayarak oylamanın şekli konusunda da net bir duruş sergiledi. Yıldız, "Oylama yapılmalı, mesele ciddi bir iştir, o yüzden açık oylama yapılmalıdır, gizli oylamaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Komisyon kararlarında nitelikli çoğunluk aranmayacağını, zira ortada bir kanun teklifi olmadığını da daha önceki açıklamalarında izah ettiklerini yineledi ve basit çoğunluğun yeterli olacağını belirtti.

CHP'ye katılım çağrısı

Komisyon'un kararı oybirliğiyle almasını arzu ettiklerini ifade eden Yıldız, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bu sürece dahil olma çağrısı yaptı. Yıldız, "Türkiye'nin en köklü partisi, yarım asırlık bir problemin çözümünde CHP'nin katkıları bizim için önemli" diyerek, ana muhalefet partisinin desteğini istediklerini belirtti. Buna karşın, CHP katılmasa dahi MHP'nin belirlenen kararlılıkla yola devam edeceğini, "onlar olmasa da biz gideriz" sözleriyle netleştirdi.