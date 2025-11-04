Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaparak öğrencileri uyardı:

“Sevgili gençler, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Taahhütnamelerinizi e-Devlet üzerinden 9 Kasım saat 23.59’a kadar mutlaka onaylamayı unutmayın.”

Taahhütname onayları e-Devlet üzerinden yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yürütülen burs ve kredi tahsis sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet sistemine girerek taahhütnamelerini onaylamaları gerektiği vurgulandı.

15-18 yaş arası öğrenciler için veli onayı şart

Bakanlık, 15-18 yaş arasındaki öğrenciler için ek bir bilgilendirmede bulundu. Buna göre, bu yaş aralığındaki öğrencilerin önce anne veya babalarının e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini tamamlamaları gerekiyor.

15 yaşından küçük öğrenciler için özel işlem

Açıklamada ayrıca, 15 yaşından küçük öğrencilerin ya da anne-babası olmayan gençlerin, kanuni vasileriyle birlikte en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya yurt müdürlüğüne giderek gerekli belgelerle taahhütnamelerini onaylatabilecekleri ifade edildi.

Yurt dışı öğrencileri için son tarih 16 Kasım

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ise farklı bir takvim uygulanacak. Buna göre, yurt dışı öğrencilerinin taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar günü saat 23.59’da sona erecek.

Bu öğrencilerin, onay işleminin ardından Türkiye’de ikamet eden bir kefil aracılığıyla kefaletname hazırlatmaları gerekiyor.

Kefaletname işlemleri 30 Kasım’a kadar tamamlanacak

Türkiye’deki noterler tarafından yürütülen kefaletname işlemleri için öğrencilerin 30 Kasım Pazar gününe kadar süreleri bulunuyor.

Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden yapılan işlemlerde fiziksel belge gönderimine gerek kalmadan onay süreci tamamlanabilecek.

Taahhütnamesini onaylamayan hak kaybı yaşayacak

Bakanlık, öğrencileri son kez uyararak taahhütname onayının burs ve kredi hakkının kesinleşmesi için zorunlu olduğunu hatırlattı.

Belirtilen tarihler içinde işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin, burs veya kredi haklarını kaybedeceği bildirildi.