Son Mühür- Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2025” sonuçlarını açıkladı.
Türkiye genelinde 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere toplam 200 üniversitede öğrenim gören 51 bin 597 lisans öğrencisinin katıldığı çalışma, öğrencilerin kendi üniversitelerine dair memnuniyet düzeyini ortaya koydu.
Zirvede değişim yok: İYTE bu yıl da lider
Genel memnuniyet sıralamasında “A+” kategorisinde yer alan üniversiteler arasında zirveye İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) yerleşti.
Öğrencilerinden aldığı yüksek puanlarla Türkiye’nin en beğenilen üniversitesi olan İYTE’yi sırasıyla MEF Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, TED Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi izledi.
İlk 10’da ayrıca Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi de yer alarak öğrenci memnuniyetinde öne çıktı.
Araştırma 6 ana kriter üzerinden yapıldı
TÜMA 2025 raporunda üniversiteler yalnızca genel sıralamaya göre değil; aynı zamanda altı temel alanda da değerlendirildi:
Öğrenim deneyimi tatminkarlığı
Yerleşke ve yaşam doyuruculuğu
Akademik destek ve ilgi
Kurum yönetim ve işleyiş memnuniyeti
Öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği
Kişisel gelişim ve kariyer desteği
Devlet üniversitelerinde zirve İYTE’nin
Devlet üniversiteleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü birinci olurken, onu Abdullah Gül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi takip etti.
Vakıf üniversitelerinde MEF Üniversitesi birinci
Vakıf üniversiteleri kategorisinde ise MEF Üniversitesi zirvede yer aldı. Listenin ilk beşinde TED Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi bulundu.
Öğrenci memnuniyetinin en düşük olduğu üniversiteler
Raporda, öğrencilerin en az memnuniyet bildirdiği üniversiteler de “FF” notuyla değerlendirildi.
Listenin son sıralarında şu üniversiteler yer aldı:
Hakkari Üniversitesi
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Antalya Belek Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Bu sonuçlar, öğrencilerin bazı üniversitelerdeki eğitim kalitesi ve yaşam koşullarıyla ilgili ciddi memnuniyetsizliklerini yansıttı.
Her üniversite farklı alanda öne çıktı
TÜMA 2025, yalnızca genel memnuniyeti değil, belirli alanlarda öne çıkan kurumları da ortaya koydu:
Öğrenim deneyimi tatminkarlığı: MEF Üniversitesi
Yerleşke yaşam doyuruculuğu: Galatasaray Üniversitesi
Akademik destek ve ilgi: TED Üniversitesi
Kurum yönetim ve işleyiş memnuniyeti: MEF Üniversitesi
Öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği: Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Kişisel gelişim ve kariyer desteği: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi