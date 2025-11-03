Son Mühür- Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2025” sonuçlarını açıkladı.

Türkiye genelinde 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere toplam 200 üniversitede öğrenim gören 51 bin 597 lisans öğrencisinin katıldığı çalışma, öğrencilerin kendi üniversitelerine dair memnuniyet düzeyini ortaya koydu.

Zirvede değişim yok: İYTE bu yıl da lider

Genel memnuniyet sıralamasında “A+” kategorisinde yer alan üniversiteler arasında zirveye İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) yerleşti.

Öğrencilerinden aldığı yüksek puanlarla Türkiye’nin en beğenilen üniversitesi olan İYTE’yi sırasıyla MEF Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, TED Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi izledi.

İlk 10’da ayrıca Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi de yer alarak öğrenci memnuniyetinde öne çıktı.

Araştırma 6 ana kriter üzerinden yapıldı

TÜMA 2025 raporunda üniversiteler yalnızca genel sıralamaya göre değil; aynı zamanda altı temel alanda da değerlendirildi:

Öğrenim deneyimi tatminkarlığı

Yerleşke ve yaşam doyuruculuğu

Akademik destek ve ilgi

Kurum yönetim ve işleyiş memnuniyeti

Öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği

Kişisel gelişim ve kariyer desteği

Devlet üniversitelerinde zirve İYTE’nin

Devlet üniversiteleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü birinci olurken, onu Abdullah Gül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi takip etti.

Vakıf üniversitelerinde MEF Üniversitesi birinci

Vakıf üniversiteleri kategorisinde ise MEF Üniversitesi zirvede yer aldı. Listenin ilk beşinde TED Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi bulundu.

Öğrenci memnuniyetinin en düşük olduğu üniversiteler

Raporda, öğrencilerin en az memnuniyet bildirdiği üniversiteler de “FF” notuyla değerlendirildi.

Listenin son sıralarında şu üniversiteler yer aldı:

Hakkari Üniversitesi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Antalya Belek Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Bu sonuçlar, öğrencilerin bazı üniversitelerdeki eğitim kalitesi ve yaşam koşullarıyla ilgili ciddi memnuniyetsizliklerini yansıttı.

Her üniversite farklı alanda öne çıktı

TÜMA 2025, yalnızca genel memnuniyeti değil, belirli alanlarda öne çıkan kurumları da ortaya koydu:

Öğrenim deneyimi tatminkarlığı: MEF Üniversitesi

Yerleşke yaşam doyuruculuğu: Galatasaray Üniversitesi

Akademik destek ve ilgi: TED Üniversitesi

Kurum yönetim ve işleyiş memnuniyeti: MEF Üniversitesi

Öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği: Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Kişisel gelişim ve kariyer desteği: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi