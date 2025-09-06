Son Mühür- Gaziantep’te, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen 22. İmam Hatip Kurultayı yoğun katılımla yapıldı. Kurultay, imam hatip camiasını bir araya getirirken açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin yaptı. Programa ayrıca TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Avukat Mustafa Doğan İnal da katılım sağladı.

İmam Hatip Okulları “Dünya Markası” hedefinde

Bakan Tekin, imam hatip okullarının hem dini hem de pozitif bilimler alanında eğitim veren dünyadaki tek model olduğunu vurguladı. Tekin, “Türkiye’de imam hatiplerin mücadelesi ve varlığı, demokratik siyasal yaşamın bir göstergesidir. Dünyada imam hatip tarzında bir eğitim modeli bulunmamaktadır. Bu eşsiz yapıyı neden uluslararası bir marka haline getirmiyoruz?” ifadelerini kullandı.

Tekin, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile birlikte imam hatip okullarını küresel ölçekte bir marka haline getirmek için çalışmalar başlattıklarını belirtti. Bu sayede, farklı ülkelerde dini eğitim almak isteyen öğrenciler için hem bilimsel hem de dini eğitim sunan bir eğitim modeli oluşturulabileceğini söyledi.

12 yıllık zorunlu eğitimde revizyon sinyali

Bakan Tekin, kurultay dışında katıldığı bir programda 12 yıllık zorunlu eğitim süresiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Tekin, kamuoyunda zorunlu eğitimin süresinin azaltılması yönünde bir görüş oluştuğunu belirterek, “Bu konuda bir revizyon planlıyoruz. Hükümet olarak kararımızı aldığımızda kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.