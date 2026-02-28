Son Mühür / Tüm dünyanın kilitlendiği ABD-İran krizinde saldırı aşaması başladı. İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'a yönelik başlattığı saldırılara Amerika da dahil oldu. Dünyayı etkisi altına alan askeri gerilim ve saldırı haberlerinin gündem olduğu bir süreçte, Sözcü televizyon kanalının konuya ilişkin bir yayınında astrolog konuk alınması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Canlı yayında İran’ın askeri adımları, olası misillemeler ve bölgesel etkiler ele alınırken, program akışı içerisinde bir astrologun değerlendirmelerine de yer verildi.

Astrolog bölgesel hareketliliği yorumladı

Yayında astrolog, yaşanan gelişmeleri astrolojik göstergeler üzerinden yorumlayarak sembolik analizler yaptı ve bölgesel hareketliliğe ilişkin öngörülerde bulundu. Ancak özellikle savaş, güvenlik ve diplomasi gibi teknik uzmanlık gerektiren bir başlıkta astrolojik yorumların yer alması bazı izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi

Sosyal medya kullanıcıları, “Astroloji ne alaka”, “Trajikomik”, “Şaşırmadık” diyerek eleştirilerde bulundu.