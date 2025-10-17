Son Mühür- Saat 11.20 sıralarında Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro hattının Bakırköy istasyonunda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, metro peronuna yaklaşan trenin önüne atladı. Trenin altında sıkışan kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, trenin altına girerek sıkışan kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşamını yitiren kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Seferler geçici olarak durduruldu

Metro İstanbul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olay nedeniyle Bakırköy istasyonunun geçici olarak seferlere kapatıldığını duyurdu. Ekiplerin çalışmasının ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.