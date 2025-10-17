Eskişehir Emniyeti, Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde bir market içerisinde yaşanan şiddet olayıyla ilgili inceleme başlattı. 49 yaşındaki C.E., 5 yaşındaki çocuğunu market içinde tekmelediği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis müdahalesi ve gözaltı

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.E., bugün adliyeye sevk edildi.

Baba ifadesinde pişmanlığını itiraf etti

Emniyette verdiği ifadeye göre C.E., çocuğunun hareketli olduğunu belirterek, “Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım” dedi.

Sosyal medyada tepki çığ gibi

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, çocuğa yönelik şiddeti kınayan yorumlar yaptı. Kullanıcılar, özellikle küçük yaşta bir çocuğa market içinde şiddet uygulanmasını sert bir dille eleştirirken, yetkililerin olayın üzerine kararlılıkla gitmesi gerektiğini vurguladı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı