Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı kazasına değinerek “20 vatan evladını şehit verdik. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil” dedi.

“Millet olarak başımız sağ olsun”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazanın tüm Türkiye’yi derinden sarstığını belirtti: “Öncelikle millet olarak hepimizin başı sağ olsun.

Dün 86 milyonun tamamını hüzne boğan çok acı bir haber aldık. Karabağ zaferinin 5. yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan’da bulunan birliğimizi taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağımız, ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın Signagi bölgesinde düştü.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 20 askerin şehit olduğunu hatırlatarak isimlerini tek tek andı ve tüm Türkiye’nin yas içinde olduğunu vurguladı.

“Şehadet en onurlu makamdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin vatan uğruna canlarını verdiklerini belirterek şu sözleri kullandı: “Her ne şekilde olursa olsun vatanı için, milleti için, devletinin güvenliği için canını vermek fedakarlıkların ve kahramanlıkların en büyüğüdür.

Dün düşen uçakta şehit olan kahramanlarımız, peygamberlikten sonraki en yüksek rütbe olan şehadet makamına erişmişlerdir.”

“Arama kurtarma çalışmaları anbean takip edildi”

Kazanın ardından devletin tüm imkanlarıyla devreye girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı ile birlikte İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının da süreci yakından takip ettiğini söyledi.

“Olayın haberini alır almaz ilgili bakanlarımız muhataplarıyla temas kurdu. Arama kurtarma çalışmaları süratle başlatıldı.

Gürcistan makamlarıyla iş birliği içinde insansız hava araçlarımızı hemen harekete geçirdik. Aynı gün akşam saat 17.00 itibarıyla uçağın enkazına ulaşıldı.”

Cumhurbaşkanı, 46 kişilik Kaza Kırım İnceleme ekibinin bölgeye gönderildiğini, uçağın kara kutusunun bulunduğunu ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

“Gürcistan ve Azerbaycan tüm imkanlarını seferber etti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile telefon görüşmeleri yaptığını belirterek iki ülkenin de olayın aydınlatılması sürecinde Türkiye’ye destek verdiğini ifade etti.

“Milletim şundan emin olsun: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte Gürcistan ve Azerbaycan’ın tüm imkanları da kahramanlarımız için seferber edilmiştir. Gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını temin edeceğiz.”

“Yalanlara ve dezenformasyona prim vermeyin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yapılan spekülasyonlara karşı vatandaşları uyardı: “Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim verilmemelidir.”

“Şehitlerimizin makamı ali, mekanları cennet olsun”

Konuşmasını duygusal bir mesajla tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm şehit ailelerine sabır dilerken Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de başsağlığı temennisinde bulundu:

“Şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, aziz milletimize bir kez daha başımız sağ olsun. Taziyelerini ileten tüm dost ve kardeş ülkelere de teşekkür ediyorum.”