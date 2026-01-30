Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Ocak tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde yağış bekleniyor. Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği bildirildi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ile don riski bulunurken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Sel, su baskını, don ve buzlanmaya uyarısı
Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde; Balıkesir’in batı ilçeleri ve Antalya’nın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kar bulunan düşük rakımlı bölgelerde erimeye bağlı riskler, çığ tehlikesi ile yağmur alan alanlarda sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Rüzgârın Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç bölgelerinde zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40–70 km/s) esmesi öngörülüyor. Yetkililer, ulaşım sorunları, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbir çağrısı yaptı.
Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu belirtilerek, olası tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.
30 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 15°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİVAS °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.