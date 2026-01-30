Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Ocak tahminlerine göre yurdun birçok kesiminde yağış bekleniyor. Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği bildirildi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ile don riski bulunurken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, don ve buzlanmaya uyarısı

Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde; Balıkesir’in batı ilçeleri ve Antalya’nın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kar bulunan düşük rakımlı bölgelerde erimeye bağlı riskler, çığ tehlikesi ile yağmur alan alanlarda sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Rüzgârın Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç bölgelerinde zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40–70 km/s) esmesi öngörülüyor. Yetkililer, ulaşım sorunları, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbir çağrısı yaptı.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu belirtilerek, olası tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

30 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 15°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİVAS °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.