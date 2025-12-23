Son Mühür - Asgari ücret belirleme sürecinde sona yaklaşılırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar iki toplantı gerçekleştirdi. Üçüncü toplantı öncesinde müzakereler hız kazanırken, gözler bugün yapılacak kritik görüşmeye çevrildi.

Bakan Işıkhan temaslarını sürdürdü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun ilk toplantısı öncesinde TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle bir araya geldi. İkinci toplantı öncesinde ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’i ziyaret eden Işıkhan, işçi tarafının talep, görüş ve önerilerini dinleyerek bunları komisyon gündemine taşıdı.

Ekonomik veriler masaya yatırıldı

Bakan Işıkhan’ın da katıldığı ikinci toplantıda, ekonomik göstergeler ele alındı. İlgili kurum ve bakanlıklar tarafından hazırlanan enflasyon, büyüme ve istihdam verilerine ilişkin güncel raporlar komisyon üyeleriyle paylaşıldı.

Üçüncü toplantı bugün saat 18.00’de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının bugün saat 18.00’de yapılacağı bildirildi. Yasal takvim gereği, asgari ücret görüşmelerinin 31 Aralık tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Mevcut asgari ücret ne kadar?

Halen uygulanmakta olan asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak ödeniyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bu tutarın 26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşu ise işveren işsizlik sigortası fonundan oluşuyor.