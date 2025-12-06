Son Mühür - Türkiye, Büyükçekmece Adliyesi’nde gerçekleşen adli memur soygununu konuşuyor. 75 kilogramı bulan ve değeri 145 milyon lirayı aşan altın ve gümüşün çalındığı olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olay, adli emanet bürosundan sorumlu olan ve Yenidoğan soruşturmasıyla tanınan Savcı Yavuz Engin’in yıllık izin dönüşünde 1 Aralık’ta yaptığı ani denetimde, kasaları açtırmasıyla gün yüzüne çıktı.

İngiltere’ye kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilen adliye çalışanı Erdal Timurtaş’ın soygun için 13 Kasım’ı seçmesinin nedeni de ortaya çıktı. O gün, Milli Savunma Bakanlığı’na üç ayda bir yapılan silah teslim günüydü ve zanlının, bu yoğunluğu soygunu gizlemek amacıyla kullandığı belirlendi.

Değeri 147 milyon lira

Adli emanet bürosunda yapılan ayrıntılı sayımda, 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün eksik olduğu belirlendi. Yapılan hesaplamalara göre çalınan altın ve gümüşün toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu bildirildi.