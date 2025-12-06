Kaza, Ayranlı Tüneli yakınlarında meydana geldi. SEÇ Turizm'e ait 27 AVD 454 plakalı otobüs, lastiği patlayan ve orta şeritte duran 06 CSZ 652 plakalı TIR'a çarptı. Çarpışmanın şiddeti otobüsün ön kısmını ezdi, bazı yolcular araçta sıkıştı. Kurtarma ekipleri yoğun çabayla müdahale etti.

Kazada ölenlerin isimleri

Yapılan incelemelerin sonunda korkunç trafik kazasında yaşamını yitirenlerin isimleri, kimlikleri de belli oldu: Esma Atlar (37) - Gaziantep, Mehmet Kızıldoğan (42) - Kahramanmaraş, Ahmet Keske (19) - Kilis, Nezihe Avcu (55) - Konya, Ökkeş Acet (56) - Gaziantep, Yaşar Doğan (59) - Gaziantep ve Eda Bayrak (36) - Gaziantep nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.

Osmaniye Otobüs Kazası Ölü Sayısı ve Yaralılar

Ölenlerin sayısı ilk belirlemelerde 6 olarak açıklanmıştı, ancak Osmaniye Valiliği'nin güncellemesiyle 7'ye yükseldi. Yaralı 11 kişi, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ve çevre sağlık merkezlerine kaldırıldı. Durumları ağır olanlar yoğun bakıma alındı.

Ölenlerin isimleri henüz resmi olarak kamuoyuna duyurulmadı. Ailelere bildirimler yapılıyor, kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Yaralılar arasında otobüs şoförü de yer aldı, durumu stabil. TIR şoförü yara almadan kurtuldu.

Kurtarma çalışmaları iki saatten fazla sürdü. İtfaiye ekipleri, metal kesme araçlarıyla sıkışan yolcuları çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleleri yaptı. Otoyolun Gaziantep yönü, araçların çekilmesiyle kontrollü olarak açıldı.

Osmaniye Kaza Yapan Otobüs Firması ve Detayları

Kaza yapan otobüs, SEÇ Turizm şirketine ait. Plakası 27 AVD 454 olarak kaydedildi. Firma, Şanlıurfa merkezli bir yolcu taşımacılığı operatörü olarak biliniyor. Otobüs, Adana-Gaziantep hattında sefer yapıyordu.

Kazanın nedeni, TIR'ın lastik patlaması ve ani durması olarak tespit edildi. Otobüs şoförü, karanlık ve hava koşulları nedeniyle TIR'ı son anda fark etti. Polis ve jandarma ekipleri, olay yeri incelemesini tamamladı. Kamera kayıtları inceleniyor.

Vali Erdinç Yılmaz, kazayı değerlendirdi ve yol güvenliği önlemlerinin artırılacağını belirtti. Sürücülere yavaşlama çağrısı yapıldı. Soruşturma kapsamında alkol ve yorgunluk testleri uygulandı.

Osmaniye Trafik Kazası Son Gelişmeler

Yaralıların tedavileri sürüyor. Hastane kaynakları, hayati tehlike riskinin azaldığını bildirdi. Ailelere psikolojik destek sağlanıyor. Otoyol bakımları hızlandırıldı, benzer kazaların önlenmesi için ek tedbirler alınıyor.

Kaza, ülke genelinde yankı buldu. Trafik güvenliği tartışmaları yeniden alevlendi. Yetkililer, kış koşullarında dikkatli sürüş vurgusu yaptı. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

Soruşturma devam ediyor. Jandarma trafik timi, delil toplama sürecini sürdürüyor. Firma yetkilileri, tazminat ve destek süreçlerini başlattı. Bölgedeki ulaşım, alternatif rotalarla normale döndü.