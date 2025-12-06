Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul için sarı kodlu uyarı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul 5 günlük hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre İstanbul’un 5 günlük hava durumu tahmini şöyle: Bugün hava bulutlu, sıcaklık 19°C. Yarın kuvvetli yağmur bekleniyor, sıcaklık 13°C. Pazartesi sağanak yağmurla birlikte sıcaklık 13°C olacak. Salı hava bulutlu, sıcaklık 14°C. Çarşamba ise yine bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 14°C.