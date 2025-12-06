Büyükçekmece Adliyesi’ndeki emanet odasında muhafaza edilen kıymetli madenlerin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen zabıt kâtibi Erdal T.’nin aldığı iddia edilen bazı altınlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Altınlar operasyon sonrası adli emanete teslim edilmişti

Söz konusu altın ve gümüşlerin, İstanbul merkezli olmak üzere 19 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon sırasında ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon sonrası tamamlanan adli işlemlerin ardından, ele geçirilen kıymetli madenler Büyükçekmece Adliyesi’nin emanet bürosuna teslim edildi.

25 kilo altın, 50 kilo gümüşün çalındığı öne sürüldü

İddialara göre, adliyede görev yapan Erdal Timurtaş tarafından yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün emanet odasından çıkarıldığı tespit edildi. Durumun ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Timurtaş’ın yurt dışına, İngiltere’ye kaçtığı belirlendi.

Firari şüpheli için kırmızı bülten talebi

Şüpheli Erdal Timurtaş hakkında, uluslararası düzeyde yakalanabilmesi amacıyla kırmızı bülten çıkarılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Emniyet birimleri, suça ilişkin delil ve bağlantıları ortaya koymaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Emanet memuru tutuklandı

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan emanet memuru Kemal D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altınlara ait görüntüler dosyaya girdi

Öte yandan, kayıp altınların bir bölümüne ait fotoğrafların dosyaya delil olarak eklendiği öğrenildi. Görüntülerin, soruşturmanın seyrini etkileyecek önemli unsurlar arasında değerlendirildiği belirtildi. Olayla bağlantılı diğer kişi ve ihtimallerin tespiti için soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.