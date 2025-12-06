Son Mühür- TasteAtlas verilerine göre listenin tepesinde bu yıl da Akdeniz ve Güney Amerika mutfakları yer aldı. Milyonlarca kullanıcının değerlendirmesiyle belirlenen sıralamada ilk üç şöyle oluştu:

1. İtalya – 4.64

2. Yunanistan – 4.60

3. Peru – 4.54

Portekiz ve İspanya güçlü bir çıkışla ilk beşte yer alırken, Japonya 6. sırada kendine yer buldu.

Türk mutfağı dünya çapında beğeni toplamaya devam ediyor

Türk mutfağı, önceki yıllardaki güçlü konumunu koruyarak bu yıl da üst sıralarda yer aldı. TasteAtlas’ın değerlendirmesine göre Türkiye, 4.49 puan ile 7. sıraya yerleşti. Listenin açıklanmasıyla birlikte Türk gastronomisinin küresel ölçekteki bilinirliği ve çeşitliliği bir kez daha tescillenmiş oldu.

Küresel lezzet rekabeti bu yıl da dikkat çekti

TasteAtlas’ın hazırladığı güncel liste, dünya gastronomisinin hangi mutfaklara yöneldiğini ortaya koydu. Akdeniz’in ağırlığı bu yıl da sürerken, Türk mutfağı zenginliği ve uluslararası beğeni oranıyla dünya mutfakları arasında üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.