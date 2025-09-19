Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 19 Eylül Cuma gününe ait hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde güney bölgeler hariç sıcaklıklar düşecek. İstanbul’da hava 25, Ankara’da 21 ve İzmir’de 29 derece olacak. Türkiye genelinde saatte 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarın, sağanak yağışlarla birleşerek fırtına etkisi yaratması bekleniyor. Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Yağış beklenen bölgeler

Son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yerel çapta dolu ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kuvvetli fırtına bekleniyor

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

19 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa 24°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İstanbul 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Afyonkarahisar 20°C – Parçalı bulutlu

Denizli 27°C – Az bulutlu

İzmir 29°C – Az bulutlu

Manisa 28°C – Az bulutlu

AKDENİZ

Adana 32°C – Parçalı ve çok bulutlu

Antalya 34°C – Parçalı ve az bulutlu

Burdur 23°C – Parçalı bulutlu

Hatay 31°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara 21°C – Parçalı bulutlu

Çankırı 21°C – Parçalı bulutlu

Eskişehir 20°C – Parçalı bulutlu

Konya 21°C – Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

Zonguldak 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Rize 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

Samsun 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

Trabzon 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

DOĞU ANADOLU

Erzurum 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Kars 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

Malatya 24°C – Parçalı bulutlu

Van 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 28°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep 28°C – Parçalı bulutlu

Mardin 26°C – Parçalı ve az bulutlu

Siirt 27°C – Parçalı ve az bulutlu