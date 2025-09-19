Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 19 Eylül Cuma gününe ait hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde güney bölgeler hariç sıcaklıklar düşecek. İstanbul’da hava 25, Ankara’da 21 ve İzmir’de 29 derece olacak. Türkiye genelinde saatte 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarın, sağanak yağışlarla birleşerek fırtına etkisi yaratması bekleniyor. Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.
Yağış beklenen bölgeler
Son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yerel çapta dolu ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Kuvvetli fırtına bekleniyor
Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
19 Eylül 2025 Hava durumu
MARMARA
- Bursa 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Çanakkale 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
- İstanbul 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Kırklareli 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
- Afyonkarahisar 20°C – Parçalı bulutlu
- Denizli 27°C – Az bulutlu
- İzmir 29°C – Az bulutlu
- Manisa 28°C – Az bulutlu
AKDENİZ
- Adana 32°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Antalya 34°C – Parçalı ve az bulutlu
- Burdur 23°C – Parçalı bulutlu
- Hatay 31°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
- Ankara 21°C – Parçalı bulutlu
- Çankırı 21°C – Parçalı bulutlu
- Eskişehir 20°C – Parçalı bulutlu
- Konya 21°C – Az bulutlu
BATI KARADENİZ
- Bolu 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Düzce 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Sinop 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
- Zonguldak 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Amasya 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Rize 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
- Samsun 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
- Trabzon 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
DOĞU ANADOLU
- Erzurum 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor
- Kars 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
- Malatya 24°C – Parçalı bulutlu
- Van 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır 28°C – Parçalı ve az bulutlu
- Gaziantep 28°C – Parçalı bulutlu
- Mardin 26°C – Parçalı ve az bulutlu
- Siirt 27°C – Parçalı ve az bulutlu