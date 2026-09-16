Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda yaşanan sert hareketliliğin ardından Finansal İstikrar Komitesi’ni (FİK) yarın sabah saat 08.00’de toplantıya çağırdı.

Kararın, Borsa İstanbul’da satışların hızlandığı ve BIST 100 endeksindeki kayıpların gün içerisinde yüzde 6’yı aşarak devre kesiciyi çalıştırdığı bir günde gelmesi dikkat çekti.

Borsa’daki sert düşüşün ardından kritik toplantı

Borsa İstanbul’da gün içerisinde satışların derinleşmesi üzerine Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girdi. Saat 16.04 itibarıyla pay piyasasındaki işlemler geçici olarak durduruldu.

BIST 100 endeksi günü yüzde 5,54 kayıpla 13.122,58 puandan tamamlarken, bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 6,38’e, holding endeksindeki kayıp ise yüzde 6,48’e ulaştı.

Piyasalardaki satış baskısında son günlerde yatırım fonlarında yaşanan gelişmeler de yakından takip ediliyor. Özellikle düşük işlem hacmine sahip hisselerdeki sert değer kayıplarının ardından bazı fonların likidite ihtiyacını karşılamak amacıyla daha likit hisselerde satışa yöneldiğine ilişkin değerlendirmeler gündeme geldi.

FİK iki gün sonra yeniden toplanıyor

Toplantının zamanlamasını dikkat çekici hale getiren bir başka gelişme ise Finansal İstikrar Komitesi’nin 14 Eylül’de, yani yalnızca iki gün önce Mehmet Şimşek başkanlığında toplanmış olması.

14 Eylül’deki toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisinin makroekonomik görünümü ile finansal piyasalardaki güncel gelişmeler ele alınmıştı.

Piyasalarda bugün yaşanan sert hareketliliğin ardından Komite’nin yeniden toplantıya çağrılması gözleri yarın sabah Ankara’ya çevirdi.

Bakanlıktan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında yarın (17.09.2026) saat 08.00’de toplanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”