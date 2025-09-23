Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Başkan Sungur’un, yürütülen soruşturma kapsamında görevden alındığı bildirildi.

Belediye yönetiminde yeni süreç

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sungur’un görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye yönetiminin ilgili mevzuat doğrultusunda sürdürüleceği ifade edildi.

Yolsuzluk iddiaları

Ahmet Sungur hakkında yürütülen adli ve idari sürecin devam ettiği, İçişleri Bakanlığı’nın gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağı aktarıldı.