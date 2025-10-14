Son Mühür- Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde 26 Eylül saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Gül Tut (Güllü), 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güllü’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ön otopsi raporunda darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtilmişti. Sanatçı, 27 Eylül’de İstanbul Tuzla’da toprağa verilmişti.

Adli tıp kesin raporu hazırlandı

Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “kati rapor”, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Birinci İhtisas Kurulu’nun mütalaasında, şarkıcının ölümünün “zehirlenme” sonucu meydana gelmediği, yüksekten düşmeye bağlı olarak vücutta oluşan çoklu travmalar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Beyin kanaması ve çok sayıda kırık tespit edildi

Otopsi raporuna göre, Güllü’nün vücudunun çeşitli bölgelerinde yüksekten düşmeye bağlı çok sayıda travmatik bulgu tespit edildi. Raporda; beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama saptandığı kaydedildi.

Ayrıca yapılan cinsel muayenede akut travmatik değişim bulunmadığı da belirtildi.

Alkol seviyesi yüksek çıktı

Toksikolojik incelemelerde, Güllü’nün kanında 3.53 promil etil alkol tespit edildi. Histopatolojik inceleme sonuçları, otopside saptanan travmatik bulgularla uyumlu bulundu.

Biyolojik örneklerde yapılan analizlerde ise anal ve vajinal sürüntülerde sperm hücresine rastlanmadı. Sürüntü ve tırnak örneklerinde Güllü dışında başka bir DNA profili de tespit edilmedi.

“Zehirlenme bulgusu yok”

Birinci İhtisas Kurulu’nun nihai mütalaasında şu ifadelere yer verildi:

“Kanında yüksek düzeyde (etil) alkol tespit edilmiştir. Zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir bulguya rastlanmamıştır. Ölümün, genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin dokusu hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmalarından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği mütalaa edilmiştir.”