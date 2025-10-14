Son Mühür- Gazeteci İsmail Saymaz Ekol Tv'nin küçülme kararı aldığına dikkat çekerek kurumun Ankara ofisinin kapatıldığını duyurdu.

Saymaz,

''İşadamı Mübariz Mansimov’un çekilmesiyle birlikte Ekol TV küçülme kararı aldı.

Kanalın Ankara Ofisi kapatıldı.

İstanbul’da 250 kişi işten çıkarılacak.

Ankara da dahil toplam 300 gazeteci işsiz kalacak.'' bilgisini paylaştı.



Mansimov Ağustos'ta medyadan çekilmişti...



Ekol TV, televizyon ekranlarının gedikli konuklarından avukat Ersan Şen tarafından 2023'te kuruldu ancak yayın başlamadan Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov'a devroldu.

Nisan 2024'de yayın hayatına başlayan kanalı satın alan Mansimov bir dönem Forbes'in en zengin 500 insan listesinde yer alıyordu.

2015'te FETÖ bağlantısıyla tutuklanan Mansimov bir dönem Sedat Peker'in açıklamaları nedeniyle gündeme gelmişti.

Mübariz Mansimov Ağustos ayında yaptığı açıklamada medya sektöründen çekilerek denizcilik sektörüne ağırlık vereceğini duyurmuştu.

