Son Mühür- MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye’nin "terörsüz bir gelecek" vizyonuna doğru ilerlediği bu kritik süreçte, sınır hatlarında yaşanan provokasyonlara sert tepki gösterdi. Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağını hedef alan saldırıları "provokasyonların en ağırı" olarak nitelendiren Bahçeli, huzur ortamını baltalamaya çalışan karanlık odaklara karşı amansız bir mücadele mesajı verdi. Türkiye’nin istikrarından rahatsız olan uluslararası güçlerin ve onların yerel işbirlikçilerinin kaos planlarının "Terörsüz Türkiye" hedefiyle boşa çıkarılacağını vurguladı.

Provokasyonun arkasındaki "Karanlık Akıl" ve istihbarat şüphesi

Anadolu ve Ortadoğu coğrafyası üzerinde hegemonya kurmaya çalışan küresel güçlerin, terör örgütlerini stratejik birer araç olarak kullandığını belirten Bahçeli, son olayların basit birer taşkınlık olmadığını ifade etti. Nusaybin-Kamışlı hattında devreye giren bu kumpasın gerisinde, kapalı devre çalışan istihbarat operasyonlarının bulunduğuna dikkat çekti. Siyonist ve emperyalist emellere hizmet eden bu kurgunun, Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğini sarsmayı hedeflediğini söyleyen Bahçeli, faillerin ve planlayıcıların en kısa sürede yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Siyaset mi terör mü?

Nusaybin’deki gerilimin tırmanmasında DEM Parti’nin tutumunu ve eşbaşkanların söylemlerini birincil derecede sorumlu tutan MHP Lideri, siyasi partinin bir yol ayrımında olduğunu savundu. DEM Parti’nin Kürt kökenli vatandaşları yalan iddialarla kışkırtmaktan vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, partiye yönelik net sorular yöneltti. Terörün yedeğinde mi durulacağı yoksa demokrasinin erdemine mi bağlı kalınacağı konusundaki kararsızlığın milli güvenliği tehdit ettiğini vurgulayan Bahçeli, "Türkiye partisi" olmanın onurunun ancak terörle araya çekilecek net bir çizgiyle mümkün olabileceğini hatırlattı.

"Sabrımızı zorlamayın"

Türk bayrağının bağımsızlığın en kutsal timsali ve şehitlerin emaneti olduğunu dile getiren Devlet Bahçeli, bu simgeye yönelik hiçbir saldırının hafife alınmayacağının altını çizdi. Sabır ve sinir uçlarını tahrip etmeye çalışanların hiçbir kazanım elde edemeyeceğini belirten Bahçeli, barış yolculuğunda uzatılan elin, milli onurla oynanması durumunda sert bir karşılık bulabileceği uyarısında bulundu. Milli değerlerin tartışmaya açılmasına asla izin verilmeyeceğini söyleyen MHP Lideri, bayrağa el uzatanların istihbarat servisleriyle olan bağlarının araştırılıp kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu.

Fırat'ın doğusunda kesin temizlik vakti

Açıklamasında SDG ve YPG’nin terör örgütü olduğu gerçeğini bir kez daha yineleyen Bahçeli, bu yapıların Kürt vatandaşları temsil etme kabiliyetinin bulunmadığını belirtti. Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırıların ve terör odaklarının bölgedeki varlığının sona ermesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, Fırat’ın doğusunun da batısı gibi terörden tamamen arındırılması için "O gün, bugündür" diyerek kararlılık mesajı verdi. Türkiye'nin terörsüz bölge ve terörsüz gelecek hedeflerinden asla taviz vermeden yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.