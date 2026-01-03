Son Mühür - Uluslararası kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratan son gelişmelere göre, Venezuela Devlet Başkanı ve eşinin, Karayipler’de askeri varlığını artıran Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından ülkeden zorla kaçırıldığı öne sürüldü.

ABD-Venezuela gerilimi

Sadece birkaç ay önce, baskılara meydan okurcasına bir üniversitede dans ederken görüntülenen Venezuela lideri, Washington’ın dikkatini çekmişti. Ancak son gelen bilgiler, bu meydan okumanın sona erdiğine işaret ediyor. Reuters’ın aktardığına göre ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri, Karakas ve çevresinde aktif bir operasyon düzenleyerek lideri ve eşini ele geçirdi. “Kaçırılma” iddialarının yayılmasıyla birlikte, Venezuela savunmasının merkezi olarak görülen Fuerte Tiuna askeri kompleksinde kontrolün zayıfladığı belirtildi. Karakas’ın güneybatısında yer alan bu stratejik bölgeden hem üst düzey askerlerin hem de sivillerin panik halinde uzaklaştığı bildiriliyor. Beyaz Saray’dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, askeri analistler liderin şu anda uluslararası sularda bulunan bir ABD uçak gemisinde tutulduğunu öne sürüyor.

''Başkanımız kaçırıldı''

Bu gelişmelerin hemen ardındna Venezuela devlet televizyonları son dakika yayınına girdi. Yapılan bu yayınla 'Başkanımız kaçırıldı' anonsu yapıldı.

Venezuela Savunma Bakanı'ndan açıklama

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, cumartesi günü yayımladığı video mesajda ülkesinin yabancı askeri varlığa karşı direniş göstereceğini açıkladı. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanarak ülkeden çıkarıldığını öne sürmesinin ardından geldi. Padrino Lopez, ABD’nin sabah saatlerinde Venezuela’ya saldırı düzenlediğini, hava bombardımanlarının sivil bölgeleri de etkilediğini belirterek, ölü ve yaralılara ilişkin bilgilerin derlendiğini söyledi. Venezuela basını ise cumartesi sabahı Karakas’a yönelik hava saldırıları sırasında Savunma Bakanı Padrino Lopez’in konutunun da hedef alındığını aktardı. Saldırıların başkentte askeri ve hükümet bağlantılı birçok noktayı kapsadığı, askeri komuta ve iletişim merkezlerinin de vurulduğu bildirildi. Öldüğü açıklanmıştı Rus haber ajansı RIA Novosti, yerel medyaya dayandırdığı haberinde, Padrino Lopez’in ABD hava saldırılarında hayatını kaybettiğine dair iddiaların ortaya atıldığını bildirmişti. Savunma Bakanı’nın öldüğü yönündeki söylentilerin yayılması üzerine Google’daki Wikipedia bilgi panelinde de Padrino Lopez’in 3 Ocak’ta öldüğü şeklinde bir güncelleme yapılmıştı. Ancak bu iddianın resmi makamlar tarafından doğrulanmadığının anlaşılmasıyla birlikte bilgiler daha sonra düzeltilmişti. ''Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz'' ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in “yakalandığını” öne sürmesinin ardından Venezuela yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada hükümetin Maduro ve Flores’in nerede olduğuna dair bilgi sahibi olmadığını söyledi. Rodriguez, “Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve Cilia Flores’in hayatta olduklarına dair acil kanıt istiyoruz” ifadelerini kullandı. Senatör'den karşılık: ''Tutuklandı yargılanacak'' ABD Senatörü Mike Lee'nin yaptığı yeni açıklamaya göre ise, Nicolas Maduro Amerika Birleşik Devletleri’nde hakkında ceza tutuklandı. Venezuela, 300 milyar varilin üzerinde olduğu tahmin edilen kanıtlanmış petrol rezervleriyle dünyanın en büyük rezervlerine sahip ülkelerden biri konumunda.