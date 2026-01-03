Son Mühür- İstanbul’un simge yapıları arasında yer alan ve Boğaz’a karşı yükselen Tüpraş Stadyumu, bu kez spor gündemiyle değil, hukuki bir süreçle kamuoyunun karşısına çıktı.

Eski adıyla İnönü Stadı olan ve 11 Nisan 2016 tarihinde oynanan Beşiktaş–Bursaspor karşılaşmasıyla kapılarını açan stadyum için “miras” iddiası gündeme geldi.

İlk başvuru haziran 2024’te yapıldı

ATV’nin haberine göre; 24 Haziran 2024 tarihinde Akseki Adliyesi’nde, Beşiktaş Stadyumu’nun üzerinde bulunduğu araziyle ilgili miras davası açıldı.

Siyah-beyazlıların iç saha maçlarını oynadığı stadı yargı sürecine taşıyan ismin, Antalya’da yaşayan emekli bir öğretmen olduğu öğrenildi.

İlk dava reddedildi, süreç istinafa taşındı

Emekli öğretmenin açtığı dava, ilk incelemede mahkeme tarafından reddedildi. Ancak davacı tarafın avukatları bu karara itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

Yapılan değerlendirme sonucunda istinaf mahkemesi, itirazı kabul ederek dosyanın yeniden ele alınmasına karar verdi. Böylece Beşiktaş Stadyumu’na ilişkin miras süreci yeniden başlamış oldu.

Mirasçı sayısı artıyor

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Tüpraş Stadyumu’nun bulunduğu ada ve parsel bilgileri ayrıntılı şekilde yer aldı. Davanın resmen yeniden açılmasıyla birlikte, söz konusu arazi üzerinde hak iddia eden mirasçı sayısında artış yaşandığı belirtildi.

Eminönü ve Kadıköy de dosyada yer aldı

Dava dosyasında yalnızca Beşiktaş Stadyumu değil, İstanbul’un Eminönü ve Kadıköy ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda gayrimenkulün de miras kapsamında gösterildiği aktarıldı.

İddialar, İstanbul’un farklı noktalarındaki önemli taşınmazları da kapsayan geniş çaplı bir miras sürecine işaret ediyor.

Gözler yargıdan çıkacak kararda

Türkiye’nin en önemli spor yapılarından biri olan Tüpraş Stadyumu’yla ilgili açılan bu dava, spor camiasında ve kamuoyunda yakından takip ediliyor. Yargıdan çıkacak kararın, hem Beşiktaş Kulübü hem de İstanbul’un tarihi dokusu açısından kritik sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.