Son Mühür - Venezuela’nın başkenti Karakas’ta 7 patlama gerçekleşti. Patlamaların büyük ölçüde bir askeri üs yakınında meydana geldiği bildirildi. Bölgede jet uçaklarının sesi duyulurken, Fort Tiuana Limanı’na hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Venezuela hükümeti resmi açıklamasında ABD’nin askeri saldırganlığını reddettiğini ve karşılık verileceğini duyurdu. Ayrıca Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
''Karşılık vereceğiz''
Venezuela hükümetinden yapılan resmi açıklamada, ABD’nin askeri saldırganlığının reddedildiği belirtilerek, “Bu tür bir saldırganlık, uluslararası barış ve istikrarı, özellikle Latin Amerika ve Karayipler’de tehdit ediyor ve milyonlarca insanın yaşamını ciddi şekilde tehlikeye atıyor” denildi.
Hükümet, ABD’yi “Venezuela’nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve madenlerini ele geçirmeye çalışmak” ve “ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla kırmaya teşebbüs etmek”le suçladı. Açıklamada, “Emperyalist saldırganlığa karşı tüm savunma planlarımızı uygulayarak karşılık vereceğiz” ifadelerine yer verildi.
OHAL ilan edildi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkede olağanüstü hal ilan etti. Maduro, halkı “bu emperyalist saldırganlığı yenmek” için seferber olmaya çağırarak, “Silahlı çatışmaya geçiyoruz. Tüm savunma güçleri ülke genelinde derhal konuşlanacak” ifadelerini kullandı.
Venezuela’da ilan edilen OHAL kapsamında alınan kararlar şunlar oldu:
- Halk savunma için seferberliğe davet edildi.
- Ulusal savunma planı devreye alındı.
- Orduya tam yetki verildi.
- Savaş durumuna geçildi.
- Zırhlı araçlar şehirlere konuşlandırıldı.
- ABD'ye karşı savunma hakkının doğduğu açıklandı.
Trump tehdit etmişti
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Venezuela’daki uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerine karşı “yeni önlemler” almaya hazırlandığını belirtti ve kara operasyonlarının “yakında” başlayacağı konusunda defalarca uyarıda bulundu. Geçen ekim ayında ise Trump, Güney Amerika ülkesinden gelen yasadışı göç ve uyuşturucu akışını engellemek amacıyla CIA’ya Venezuela içinde operasyon yapma yetkisi verdiğini açıklamıştı.