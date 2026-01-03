Son Mühür - Venezuela’nın başkenti Karakas’ta 7 patlama gerçekleşti. Patlamaların büyük ölçüde bir askeri üs yakınında meydana geldiği bildirildi. Bölgede jet uçaklarının sesi duyulurken, Fort Tiuana Limanı’na hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Venezuela hükümeti resmi açıklamasında ABD’nin askeri saldırganlığını reddettiğini ve karşılık verileceğini duyurdu. Ayrıca Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Venezuela hükümetinden yapılan resmi açıklamada, ABD’nin askeri saldırganlığının reddedildiği belirtilerek, “Bu tür bir saldırganlık, uluslararası barış ve istikrarı, özellikle Latin Amerika ve Karayipler’de tehdit ediyor ve milyonlarca insanın yaşamını ciddi şekilde tehlikeye atıyor” denildi.

Hükümet, ABD’yi “Venezuela’nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve madenlerini ele geçirmeye çalışmak” ve “ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla kırmaya teşebbüs etmek”le suçladı. Açıklamada, “Emperyalist saldırganlığa karşı tüm savunma planlarımızı uygulayarak karşılık vereceğiz” ifadelerine yer verildi.

OHAL ilan edildi