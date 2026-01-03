Son Mühür- İstanbul’da TikTok üzerinden yaptığı canlı yayınlarla gündeme gelen Zeynep Zer isimli kadın, demans hastası annesi Efruz Zer’i kullanarak takipçilerinden para talep ettiği iddiasıyla büyük tepki topladı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile emniyet birimleri harekete geçti.

“Pizza alacağım, faturayı ödeyeceğim” diyerek jeton istedi

Canlı yayınlarda annesinin karşısına geçen Zeynep Zer’in, “pizza alacağım” ve “elektrik faturası için paraya ihtiyacım var” gibi ifadelerle izleyicilerden jeton talep ettiği ileri sürüldü.

Yayınlarda 55 yaşındaki Efruz Zer’in bitkin ve isteksiz hali dikkat çekerken, görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine çok sayıda vatandaş yetkililere ihbarda bulundu.

Polis ve sosyal hizmetler eve gitti

Sabah'ın haberine göre; ihbarların artması üzerine polis ekipleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri canlı yayın sırasında adrese giderek inceleme yaptı.

Yapılan ilk değerlendirmelerde, demans hastası olduğu belirtilen Efruz Zer’in uzun süre ayakta tutulduğu, yorgun ve bakımsız göründüğü iddia edildi.

“Bir aydır aynı kıyafetle yayına çıkarıldı”

İddialara göre, yaşlı kadının yaklaşık bir aydır aynı kıyafetlerle canlı yayınlara çıkarıldığı ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında yeterli özen gösterilmediği öne sürüldü.

Beslenme ve kişisel bakım konularında ihmaller olduğu yönündeki iddialar, olayın “yaşlı istismarı” boyutunu da gündeme taşıdı.

Sosyal medyada “yaşlı istismarı” tepkisi büyüyor

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar sert tepkiler verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu eziyete bu kadar tepkisiz kalmak ancak demans olunursa mümkün. Umarım bu yaşatılanların karşılığını görmeden ölmez” ifadelerini kullanırken, bir başka vatandaş ise “Demans hastası yaşlı annesini jeton için ekran önünde kullanıyor. Teyzeyi kurtaralım lütfen” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.