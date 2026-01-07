Son Mühür - ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler’in güneydoğusunda, Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, sarsıntının merkez üssünün Baculin’in yaklaşık 16 kilometre doğu açıkları olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 35 kilometre derinlikte meydana gelen depremde şu ana kadar can ya da mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı ve tsunami uyarısı yapılmadı. Sismik hareketliliğin yoğun olduğu ülkeler arasında yer alan Filipinler, “Ateş Çemberi” olarak bilinen Pasifik Deprem Kuşağı üzerinde bulunuyor.