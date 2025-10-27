Son Mühür - Marmara Bölgesi’nde bugün etkili olan fırtına nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor; GESTAŞ, İDO ve BUDO, kötü hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İşte iptal edilen vapur seferleri

27.10.2025 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

27.10.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

27.10.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

27.10.2025 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

27.10.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

27.10.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

27.10.2025 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

27.10.2025 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00 ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi

27.10.2025 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30

27.10.2025 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05

27.10.2025 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11:30