Son Mühür - Marmara Bölgesi’nde bugün etkili olan fırtına nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor; GESTAŞ, İDO ve BUDO, kötü hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İşte iptal edilen vapur seferleri
- 27.10.2025 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
- 27.10.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
- 27.10.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
- 27.10.2025 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
- 27.10.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
- 27.10.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
- 27.10.2025 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
- 27.10.2025 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
- Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00 ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.
- Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi
- 27.10.2025 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
- 27.10.2025 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05
- 27.10.2025 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11:30
