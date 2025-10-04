Son Mühür- Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerinin el koyduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, İstanbul’a gelmek üzere havalandı.

Uçakta 36 Türk vatandaşı bulunuyor

Uçakta toplam 173 kişi bulunuyor. Bunların 36’sı Türk vatandaşı, geri kalanı ise filo katılımcılarından oluşuyor. Yolcular arasında farklı ülkelerden aktivistlerin de yer aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, uçağın Türkiye Saati ile 15.40 civarında İstanbul Havalimanı’na iniş yapmasının öngörüldüğünü açıkladı.