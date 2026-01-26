Son Mühür - Filipinli yetkililerden yapılan açıklamada, Zamboanga’dan Sulu Eyaleti’ne bağlı Holo Adası’na 350’den fazla yolcu taşıyan M/V Trisha Kerstin 3 adlı yolcu ve kargo feribotunun Basilan Adası’na yaklaşık 1 mil kala battığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, kazada en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100’den fazla kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu bildirdi. Sahil Güvenlik, feribotta 332 yolcu ile 27 mürettebatın bulunduğunu açıklarken, geminin iyi hava şartlarına rağmen muhtemel teknik arıza nedeniyle battığını aktardı. Şu ana kadar en az 316 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Operasyona Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerin yanı sıra bir keşif uçağı, Hava Kuvvetleri’ne bağlı Black Hawk helikopteri ve yerel balıkçı tekneleri destek veriyor.