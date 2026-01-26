Berlin’de bir apartman dairesinde düzenlenen silahlı saldırı kentte paniğe neden oldu. Olayda 5 kişi yaralanırken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırı Tiergarten semtinde meydana geldi

Saldırının, Berlin’in Tiergarten semtinde yer alan Wichmann Caddesi üzerindeki bir apartmanda gerçekleştiği açıklandı. Edinilen bilgilere göre, apartmanın beşinci katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle silah sesleri yükseldi.

Yaralılardan biri hastaneye sürünerek ulaştı

Berlin Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan birinin, kendi imkânlarıyla apartmanın arka sokağında bulunan hastaneye sürünerek ulaşmayı başardığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında dairede 4 yaralının daha bulunduğu tespit edildi.

2 kişinin durumu ağır

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, yaralılardan biri kadın olmak üzere 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Doktorların ağır yaralılar üzerinde yoğun tedavi uyguladığı öğrenildi.

Apartman ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi

Olayın ardından saldırının gerçekleştiği apartman dairesi ile yaralıların kaldırıldığı hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, saldırıyla bağlantısı olabileceği değerlendirilen birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor

Alman basınına konuşan Berlin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği, hedefin ne olduğu ve saldırının nedenine ilişkin henüz net bilgilere ulaşılamadığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.