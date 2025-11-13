Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım’da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili kritik bir açıklama yaparak, envanterdeki tüm C-130 uçaklarının uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu duyurdu. Kazada 20 askerin şehit olduğu hatırlatıldı.

Kaza sonrası geniş çaplı teknik inceleme başlatıldı

MSB’nin açıklamasında, 11 Kasım 2025’te meydana gelen kazanın ardından kapsamlı bir teknik inceleme sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Uçağın düşüş nedenine ilişkin tüm verilerin uzman ekipler tarafından incelendiği, teknik analizlerin sürdüğü ifade edildi.

C-130 uçuşları tedbiren durduruldu

Bakanlık, kazanın ardından alınan en kritik kararlardan birinin, envanterde yer alan tüm C-130 uçaklarının uçuşlarının ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulması olduğunu vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı teknik incelemelerin ve kontrollerin tamamlanmasının ardından, uygunluğu tespit edilen uçakların uçuşları yeniden başlatılacaktır.”

20 kahraman asker şehit olmuştu

Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım’da meydana gelen kazada 20 Türk askeri şehit olmuş, olay Türk kamuoyunda büyük üzüntü yaratmıştı. Kazanın ardından hem Türkiye hem de Azerbaycan makamları ortak çalışma yürütmüştü.

Uçuşların yeniden başlaması teknik rapora bağlı

MSB, C-130 uçaklarının tekrar gökyüzüne dönmesinin yalnızca detaylandırılmış teknik raporun sonuçlarına bağlı olacağını belirtti. Uygunluk kriterlerini karşılayan uçakların kontroller sonrası kademeli şekilde uçuşa verileceği kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...