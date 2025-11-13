Son Mühür - Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’da evden çıktıktan sonra kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı için başlatılan arama çalışmaları günlerce sürmüş, acı haber ise Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alandan gelmişti. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, dere yatağı ve şelale çevresinde farklı noktalar tespit edilmişti.

Bölgede inceleme yapan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, annenin kıyafetlerini cesedinden yaklaşık 15 metre uzaklıkta buldu. İlk incelemelerde delici veya kesici alet yarası ya da darp izi tespit edilmedi. Yetkililer, hipotermi vakalarında kişilerin ölüm anına yakın “aşırı sıcaklık hissi” nedeniyle giysilerini çıkarabildiklerini belirtiyor.

Çarpıcı gerçekler

Anne ve oğlunun kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ön rapor, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bilgiler içeriyor. Sabah’ın haberine göre, Osman Helvacı yüksekten düşerek yaşamını yitirdi ve 5 yaşındaki çocuğun bel bölgesinde kırıklar tespit edildi. Anne Huriye Helvacı’da herhangi bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı; kadının ölüm nedeni ise hipotermi olarak açıklandı.

Cep telefonu henüz bulunamadı