Son Mühür - AK Parti’ye katılım süreci devam ediyor. CHP’den seçilen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Yeniden Refah Partisi’nden Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, partinin saflarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri taktı

Parti rozetleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından MKYK toplantısı öncesinde takıldı. İki başkanın AK Parti’ye geçişi resmiyet kazandı.

AK Parti’den “Güçlü Türkiye” mesajı

AK Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ustaoğlu ve Mertcan’ın katılımı vurgulanarak, “Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz” ifadeleri paylaşıldı.