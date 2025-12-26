İzleyicilerin merak ettiği konunun aslı ise yarışmanın geçmiş bölümlerinde yaşanan spesifik bir olaya dayanıyor. Kamuoyunda oluşan "Somer Şef ahtapot yemiyor" algısının aksine, ünlü şefin bu deniz ürününü tükettiği ancak teknik bir hata nedeniyle o anki tabağı geri çevirdiği ortaya çıktı. Ayrıca Sivrioğlu'nun sağlık durumuyla ilgili iddialar da hayranlarını endişelendirdi. Şefin geçmişte yaşadığı rahatsızlıklar ve güncel durumu hakkında yapılan açıklamalar, konuya netlik kazandırdı.

Somer Şef Neden Ahtapot Yemedi?

MasterChef Türkiye'nin hafızalara kazınan eleme gecelerinden birinde yaşanan olay, Somer Sivrioğlu'nun ahtapot hassasiyetini gündeme taşıdı. 2020 yılında yayınlanan bir bölümde, yarışmacılardan Selin ve Tanya Kilitkayalı arasındaki mücadele sırasında ana ürün olarak ahtapot belirlendi. Yarışmacı Selin'in hazırladığı tabağı inceleyen Somer Sivrioğlu, ürünün yeterince pişmediğini ve çiğ kaldığını tespit etti.

Gastronomi dünyasında çiğ veya az pişmiş ahtapotun tüketilmesinin zorluğu ve sağlık açısından risk taşıyabilmesi nedeniyle Sivrioğlu, o esnada tabağı tatmayı reddetti. Bu durum, şefin genel olarak ahtapot yemediği şeklinde yanlış bir algı oluştursa da, kararın tamamen o anki tabağın teknik yetersizliğinden kaynaklandığı belirtiliyor. Şef, normal yaşantısında ve profesyonel mutfağında deniz ürünlerini aktif olarak kullanıyor ve tüketiyor.

Somer Şef Hasta mı?

Sosyal medyada dolaşan sağlık sorunları iddiaları üzerine Somer Sivrioğlu'nun geçmişteki açıklamaları yeniden gündeme geldi. Ünlü şef, verdiği bir röportajda 10 yıl önce cilt kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı. Ancak şu an itibarıyla Sivrioğlu'nun bilinen aktif bir rahatsızlığı bulunmuyor. Programdaki enerjisi ve performansı, şefin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu gösteriyor.

Somer Sivrioğlu Kimdir?

25 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur. 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya giden Sivrioğlu, burada restoran sektörüne adım attı. Sidney'de açtığı "Efendy" isimli restoranla Türk mutfağını uluslararası arenada başarıyla temsil etti. Avustralya'da birçok ödül kazanan ve gastronomi yazarlığı da yapan Sivrioğlu, 2018 yılından bu yana MasterChef Türkiye programında jüri üyeliği yapıyor.