Bağcılar’da TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde gece saatlerinde dikkat çekici bir olay yaşandı. 77 AED 316 plakalı otomobilini sol şeride çekerek içinde uyuyan C.Y’yi, yoldan geçen çekici sürücüsü Tamer Yiğit fark etti. Yiğit, sürücüyü kendi imkanlarıyla uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İtfaiye baltayla camı kırdı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler önce aracı sallayarak ve camlara vurarak C.Y’yi uyandırmayı denedi. Ancak tüm çabalara rağmen uyanmayan sürücünün bulunduğu otomobilin camı itfaiye ekipleri tarafından balta ile kırıldı. Camın kırılmasıyla birlikte C.Y. uyandırıldı.

Hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolün ardından C.Y., ambulansla hastaneye götürüldü. Camı kırılan araç ise çekici yardımıyla otoyol kenarından kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.