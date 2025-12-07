Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Doktor Sami İpek Caddesi’nin kesiştiği kavşakta otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Y.B. yönetimindeki 06 ADZ 744 plakalı otomobil ile E.T. idaresindeki 38 T 0338 plakalı ticari taksi, kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada taksi şoförü E.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafik akışını güvenli şekilde sağlamak için bölgede önlem aldı.

“Gazeteci çekerse üflemem” diyerek alkolmetreyi reddetti

Kaza sonrası alkol kontrolü yapılmak istenen sürücü Y.B., olay yerinde görüntü alan basın mensuplarını gerekçe göstererek alkolmetreyi üflemeyeceğini söyledi ve ekiplerin işlemlerini zorlaştırdı. Gazetecinin görüntü almasını engellemeye çalışan Y.B., polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edildi. Yapılan ölçümde 1.42 promil alkollü olduğu tespit edilen Y.B.’ye, “alkollü araç kullanmak” suçundan 9 bin 267 lira idari para cezası kesildi. Kaza yapan otomobil ile ticari taksi çekici yardımıyla kaldırıldı.

Taksici meslektaşlarından tepki

Olay yerine gelen taksi şoförleri, yaralanan meslektaşlarının gece geç saatlerde ekmek parası için çalıştığını belirterek duruma tepki gösterdi. Alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücülerin büyük bir risk oluşturduğunu vurgulayan taksiciler, kimsenin bu şekilde trafiğe çıkmaması gerektiğini ifade etti.