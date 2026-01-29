Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin yıllardır beklediği Çıldır Havalimanı’nın ticari uçuşlara açılmasına yönelik müjdeyi, dijital dünyanın en popüler trendlerinden biriyle gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın mitinginde duyurduğu havalimanı projesiyle ilgili sessizliğini bozan Çerçioğlu, sosyal medyadaki yaratıcı paylaşımıyla hem siyasi hem de dijital bir yankı uyandırdı.

Siyasetin gündemi sosyal medya mizahıyla buluştu

Son dönemde sosyal ağlarda "Nihilist Penguen" ismiyle viral olan ve büyük kitleler tarafından paylaşılan akıma dahil olan Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın havacılık geleceğine dair dikkat çekici bir görsel sundu. Paylaşımda, sürüsünden bağımsız hareket eden meşhur penguen figürüyle yan yana, üzerinde "Aydın Çıldır Havalimanı" tabelası bulunan terminal binasına doğru ilerlerken tasvir edilen Çerçioğlu, bu mizahi yaklaşımla kentin ulaşım vizyonuna dair güçlü bir mesaj verdi. Siyasetin ciddi dilini dijital kültürün esnekliğiyle birleştiren bu kare, kısa sürede Aydınlı seçmenler ve sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan içerik haline geldi.

"Aydın yönünü bilen bir kent" vurgusu

Paylaşımında sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayan Özlem Çerçioğlu, kullandığı ifadelerle Aydın’ın kalkınma rotasına dair kararlılığını da ortaya koydu. Aydın’ın stratejik olarak nereye gitmesi gerektiğini bilen bir şehir olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı, Çıldır Havalimanı’nı kentin geleceğine açılan en kritik kapılardan biri olarak tanımladı. Projenin hayata geçirilmesinin şehre katacağı değerleri vurgulayan Çerçioğlu, bu yatırımın tüm Aydın halkı için hayırlı olması temennisinde bulunarak merkezi hükümetin yatırım kararına yönelik yapıcı bir duruş sergiledi.

Dijital strateji ve proje tartışmaları bir arada

Çerçioğlu’nun bu hamlesi, sadece bir sosyal medya etkileşimi olmanın ötesinde, Çıldır Havalimanı tartışmalarını yeniden yerel gündemin zirvesine yerleştirdi. Paylaşılan gönderi, binlerce beğeni ve yorum alarak geniş bir etkileşim ağı oluştururken, halkın projeye olan ilgisini de tazeledi. "Nihilist Penguen" akımını Aydın’ın kronikleşmiş ulaşım beklentisiyle sentezleyen bu strateji, profesyonel bir iletişim çalışması olarak değerlendirildi.

14 Ağustos'ta AK Parti'ye geçmişti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerel siyasetin dengelerini kökten değiştirecek bir karara imza atarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etmişti. 14 Ağustos 2025 tarihinde ise AK Parti saflarına katılan Çerçioğlu, siyasi kariyerinde yeni bir sayfa açarken, bu kararı kamuoyuna "hizmet odaklı bir değişim" mesajıyla ilan etmişti.

