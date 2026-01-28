Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Aydın İş Bulma Kurumu, Adnan Menderes Üniversitesi ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF’26), 15-16 Nisan 2026 tarihlerinde Aydın’da ilk kez gerçekleştirilecek.

“Yetenek her yerde” temasıyla hayata geçiriliyor

“Yetenek Her Yerde” temasıyla yürütülen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında düzenlenecek EGEKAF’26’da; üniversite ve meslek lisesi öğrencileri, iş arayanlar ile kamu ve özel sektör temsilcileri aynı platformda buluşacak.

Gençlerin kariyer planlamasına katkı sağlanacak

Fuarın temel hedefleri arasında, gençlerin kariyer planlamalarına destek olunması ve istihdam olanaklarının artırılması yer alıyor. EGEKAF’26’nın, eğitimden iş hayatına geçiş sürecinde önemli bir köprü olması amaçlanıyor.

Vali Canbolat’tan katılım çağrısı

Yakup Canbolat, Aydın’da ilk kez düzenlenecek fuara ilişkin yaptığı açıklamada, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarını fuara katkı sunmaya davet etti.

“Nitelikli işgücü günümüzün en büyük ihtiyacı”

Vali Canbolat, günümüz dünyasında değişen üretim anlayışına dikkat çekerek, firmaların verimliliği artıracak nitelikli işgücüne ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Bu doğrultuda eğitim, istihdam ve üretim ekseninde mesleki eğitimi güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Gençliğin üretim çağı projesi vurgusu

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) projesine de değinen Canbolat, gençlerin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Stajdan ilk işe kadar destek mekanizmaları

Gençlerin iş hayatına entegrasyonunu sağlamak amacıyla;

- Gençlik Programı,

- Ulusal Staj Programı,

- İşgücü Uyum Programı,

- İşe İlk Adım Projesi

gibi uygulamaların devrede olduğunu aktaran Canbolat, EGEKAF’26’nın bu sürecin önemli bir parçası olacağını dile getirdi.

İşverenler ve STK’lar fuara davet edildi

EGEKAF’26 kapsamında üniversite ve meslek lisesi öğrencileri ile iş arayanların, işverenlerle birebir temas kurma imkânı bulacağını belirten Canbolat, oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşlarının fuara aktif katkı sunmalarını beklediklerini ifade etti.