Yangın, saat 07.00 sıralarında İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak’ta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan gecekondunun bir bölümüne de sirayet etti. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tüpler patladı, alevler büyüdü

İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesiyle yangının daha fazla yayılması engellendi. Ancak yangın sırasında gecekonduda bulunan mutfak tüplerinin patladığı öğrenildi. Patlamalar, alevlerin kısa sürede şiddetlenmesine neden oldu.

Engelli vatandaş hayatını kaybetti

Yangının çıktığı evde bulunan ve ayağından engelli olduğu öğrenilen bir kişinin, alevler nedeniyle dışarı çıkamadığı belirtildi.

Talihsiz vatandaş olay yerinde hayatını kaybederken, cansız bedeninin yanan evden çıkarılması için ekiplerin çalışmasının bir süre devam ettiği aktarıldı.

Dumandan etkilenen kadın kurtarıldı

Yangının sıçradığı bitişik evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Fatma Balcı isimli yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Balcı’ya ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.