Kış aylarında artan yağış ve buzlanma, özellikle yaya kazalarını beraberinde getiriyor. Uzmanlar, kaygan tabanlı ayakkabıların düşme ve ayak bileği burkulmasına yol açabileceğini belirtiyor. En büyük neden ise tabanların zemine yeterince tutunamaması.

Soğuk ülkelerde yıllardır uygulanan yöntem

Rusya, Ukrayna, Kanada ve İskandinav ülkelerinde de aynı uyarıların yapıldığı aktarıldı. Bu ülkelerdeki uzmanlar, vatandaşlara buzlu kaldırımlarda kaymayı önlemek için ayakkabı tabanlarını zımparalamalarını öneriyor. Pürüzlendirme işlemi, buzda tutunmayı artırarak kazaları önemli ölçüde azaltabiliyor.

En ucuz çözüm: ince taneli zımpara kağıdı

Uzmanlara göre en etkili ve düşük maliyetli yöntemlerden biri, ayakkabı tabanını zımparalamak. Yeni ayakkabıların tabanlarının genellikle çok düz olması, fayans, asfalt ve buz üzerinde kayganlığa neden oluyor. Zımpara kağıdı ise tabanda mikro pürüzler oluşturarak zemine daha iyi tutunmasını sağlıyor.

Ayakkabı tabanı nasıl zımparalanır

Uygulamanın etkili olabilmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor:

Taban önce kir ve nemden arındırılmalı

İnce veya orta taneli zımpara kağıdı tercih edilmeli

Burun ve topuk bölgeleri farklı yönlerde hafifçe ovulmalı

İşlem sonrası taban kuru bir bezle silinmeli

Bu aşamalar, kısa sürede kayganlığın azalmasına yardımcı oluyor.

Zımpara yoksa geçici alternatifler

Zımpara kağıdının bulunamadığı durumlarda sofra tuzu veya kum da kısa süreli çözüm sağlayabiliyor. Islak tabana hafifçe sürülen tuz veya kum, geçici olarak tutunmayı artırsa da bu yöntemin kalıcı olmadığı vurgulanıyor.

Ayakkabıya zarar vermemek için uyarılar

Kalın ve sert zımpara kağıtlarının tabanı yıpratabileceği belirtiliyor. Vernikli, hassas yüzeylere bu yöntem önerilmiyor. Zamanla kayganlık tekrar hissedilirse işlem dikkatli şekilde tekrarlanabiliyor.