İzmir’in Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi’nde sağanak yağış sonrası gerçekleştirilen rutin bir çalışma, benzeri görülmemiş bir şiddet olayına sahne oldu. İZSU bünyesinde görev yapan taşeron firma personeli ile bir kargo çalışanı arasında "araç çekme" meselesi yüzünden çıkan tartışma, taraflardan birinin diğerinin kulağını ısırmasıyla kanlı bitti. Sokak ortasında yaşanan ve çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında gerçekleşen olayda, bir kişinin kulağı parçalanarak koptu.

Su tahliyesi sırasında tansiyon yükseldi

Geçtiğimiz perşembe günü Alsancak 1476/1 Sokak'ta meydana gelen olay, bölgedeki yoğun yağışın ardından yolda biriken suların tahliye edilmesi sırasında patlak verdi. İZSU'ya bağlı taşeron firmada görevli olan 33 yaşındaki N.G., tahliye işlemlerini engelleyen kargo aracının kaldırılmasını talep etti. Ancak 30 yaşındaki kargo çalışanı E.P. ile bu istek üzerine başlayan sözlü diyalog, kısa sürede sert bir kavgaya dönüştü. İlk etapta çevre sakinlerinin müdahalesiyle ayrılan taraflar, öfkelerine yenik düşerek yeniden karşı karşıya geldi.

Kopan kulak parçası suda bulundu

Kavganın ikinci evresinde, N.G.’nin belediye aracından aldığı sert bir cisimle kargo çalışanının üzerine yürüdüğü iddia edildi. Bu hamle karşısında saldırganlaşan E.P., rakibinin arkasından yaklaşarak N.G.’nin kulağını ağzına alıp şiddetle ısırdı. Arbede sırasında talihsiz işçinin kulağının bir bölümü koparak yerdeki yağmur sularının içine düştü. İhbar üzerine bölgeye ivedilikle sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yerde kopan kulak parçasını bularak muhafaza altına aldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye sevk edilirken, olay yerinden kaçan saldırganın peşine düşüldü.

Saldırgan kargo çalışanı tutuklandı

İzmir emniyetine bağlı ekiplerin titiz çalışması sonucu kısa sürede kıskıvrak yakalanan E.P., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan N.G.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve operasyon sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Vahşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Yaşanan bu akılalmaz şiddet eylemi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırı anı, çevredekilerin panik içerisinde kavgayı ayırmaya çalışması ve olayın sarsıcı finali net bir şekilde görülüyor. Emniyet güçleri, soruşturmanın tüm detaylarıyla sürdüğünü ve adli sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi.