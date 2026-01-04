Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı soğuk hava koşullarının etkili olduğu bir dönemde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin güneybatısında yer alan ve lüks yerleşim bölgeleri arasında gösterilen Lichterfelde başta olmak üzere bazı semtlerde yaklaşık 45 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Enerji hattına terör eylemi mi gerçekleşti?

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre kesintinin, ana enerji hattına yönelik kasıtlı bir sabotaj sonucu meydana geldiği belirlendi. Alman güvenlik birimleri, olayın bir aşırı sol örgüt tarafından gerçekleştirilen kundaklama eylemi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma kapsamında olay yerinde incelemeler sürdürülürken, saldırının özellikle yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıkların etkili olduğu saatlerde gerçekleştirilmiş olmasına dikkat çekildi.

Sağlık kuruluşları tahliye edildi

Elektrik kesintisi nedeniyle bazı hastaneler ve yaşlı bakım merkezlerinde jeneratörlerin yetersiz kalması üzerine önlem amaçlı tahliyeler yapıldı. Yetkililer, kritik sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için acil durum planlarının devreye alındığını bildirdi. Kesinti sırasında kent genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, bazı bölgelerde polis devriyelerinin sıklaştırıldığı öğrenildi. Vatandaşlar ise soğuk hava koşulları ve karanlık nedeniyle evlerinden çıkmamayı tercih etti.

Halk belediyeye tepkili

Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı Kai Wegner’in, olaydan yaklaşık 13 saat sonra sosyal medya üzerinden açıklama yapması, kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Açıklamada, kesintinin nedenlerine ilişkin teknik incelemenin sürdüğü ve vatandaşların güvenliği için gerekli adımların atıldığı belirtildi. Öte yandan, federal ve eyalet düzeyindeki güvenlik birimleri, enerji altyapısına yönelik olası yeni tehditlere karşı kritik tesislerin korunmasına ilişkin tedbirleri gözden geçirdiklerini açıkladı.

Alman savcılığı soruşturmayı sürdürüyor

Alman savcılığı ve emniyet birimleri, saldırının sorumlularının tespiti için geniş kapsamlı bir soruşturma başlatırken, olayın terör suçu kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Elektrik akışının büyük ölçüde yeniden sağlandığı belirtilirken, altyapı güvenliği ve acil durum hazırlıkları Almanya genelinde yeniden tartışma konusu oldu.