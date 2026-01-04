ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini ülkeye düzenlenen saldırılar sonucunda yakalayarak New York’a getirmesine Çin’den tepki geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu gelişmeden derin endişe duyulduğu vurgulanarak, "ABD'nin bu hareketi, uluslararası hukuku, uluslararası ilişkilerdeki temel normları ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini açıkça ihlal etmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD’nin diplomasi masasına dönmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Çin, ABD'yi Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini sağlamaya, onları derhal serbest bırakmaya, Venezuela hükümetini devirme girişimlerine son vermeye ve sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyor" denildi

Çin'den ABD'ye sert kınama

Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’ya yönelik ABD saldırıları ile ilgili yaptığı önceki açıklamada Washington yönetimini şiddetle kınayarak, "ABD'yi uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uymaya ve diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeye son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çin’in ABD'nin uluslararası hukuk ile Venezuela'nın egemenliğini ciddi şekilde ihlal eden bu tür hegemonik eylemlerine karşı olduğu vurgulanarak, "ABD'yi uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uymaya ve diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeye son vermeye çağırıyoruz" denilmişti.