Eskişehir'de kış soğuklarının etkisini göstermeye başlamasına aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler, Porsuk Çayı üzerinde düzenlenen gondol turlarına yoğun ilgi gösterdi. Eskişehir'de, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte soğuk havalar etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Turistlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti

Şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, termometrelerin düşük dereceleri göstermesine rağmen montlarına sarılarak kentin simgesi haline gelen Porsuk Çayı'ndaki gondol turlarından vazgeçmedi. Soğuk havaya rağmen iskelelerde ve gondol seferlerinde yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, turistlerin oluşturduğu yoğunluk görüldü.