İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği operasyonda toplam 16 kişi yakalandı. Değirmenci, bu sabah evine yapılan baskında kelepçelenerek gözaltına alındı. Şu an Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veriyor.

Kadriye Değirmenci kimdir

Kadriye Değirmenci hakkında kamuoyunda fazla bilgi bulunmuyor. Sosyal medya platformlarında içerik üreten Değirmenci, OnlyFans soruşturmasıyla birlikte gündeme geldi. Kişisel hayatına dair detaylar henüz netleşmedi.

Değirmenci'nin Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarından aktif paylaşımlar yaptığı biliniyor. Bu platformlar üzerinden takipçilerini ücretli içeriklere yönlendirdiği iddia ediliyor. Soruşturma dosyasında adı, yasaklı platforma VPN ile erişim sağlayıp gelir elde edenler arasında geçiyor.

Kadriye Değirmenci hangi suçlarla itham ediliyor

Başsavcılık, Değirmenci hakkında iki temel suçlama yöneltiyor. İlki Türkiye'de 2023 yılından beri yasaklı olan OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşmak. İkincisi ise bu faaliyetlerden elde edilen gelirleri yasadışı yollarla aklamak.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, açık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak izleyicileri ücretli içeriklere çekti. Telegram ve benzeri mesajlaşma uygulamaları da bu amaçla kullanıldı. Kazanılan paralar gayrimenkul, araç, altın ve kripto varlıklara dönüştürüldü.

OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan tüm isimler

Bugünkü baskınlarda yakalanan 16 kişinin isimleri şöyle:

Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak ve Tülin Arıkoğlu.

Cezaevinde ve yurt dışında olan şüpheliler

Soruşturmada dikkat çeken bir detay da bazı şüphelilerin zaten cezaevinde olması. Ebru Arman, Ceyda Ersoy ve Eda Alboya farklı suçlardan tutuklu bulunuyor. Bu kişiler hakkında ek soruşturma yürütülecek.

Yurt dışında oldukları için yakalanamayan isimler ise Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız. Bu beş kişi hakkında sınır kapılarına yakalama talimatı gönderildi. Pasaport iptali ve uluslararası arama kararı da gündemde.

El konulan mal varlıkları ne kadar

Operasyonda şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 lüks araca el konuldu. Toplam değerin 300 milyon lirayı aştığı açıklandı. Bitcoin cüzdanları ve banka hesapları da inceleme altında. Savcılık, paranın izini sürmek için mali uzmanlarla çalışıyor.

Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Tutuklama talep edilip edilmeyeceği savcılık kararına bağlı.