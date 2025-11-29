Karagüzel, 9 Ağustos 2019'da örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Yargılama sürecinde önce 8 yıl 1 ay, ardından Yargıtay'ın bozması üzerine yeniden görülen davada 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Cezaevinde geçirdiği dönemde üç kez kalp krizi geçirdi ve çeşitli kronik hastalıklarla mücadele etti. Bu koşullar, tahliye kararını tetikledi.

Mühlise Karagüzel Kimdir?

Mühlise Karagüzel, eğitimci kökenli bir siyasetçi olarak tanınır. Kariyerinin büyük kısmını öğretmenlik yaparak geçirdi ve Halkların Demokratik Partisi'nde aktif rol aldı. HDP Muş İl Eş Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, yerel siyasi faaliyetlerde yer aldı.

Siyasi geçmişi, Kürt hareketi içindeki örgütlenmelerle ilişkilendirilir. Karagüzel, partisinin il düzeyindeki yönetiminde eşitlikçi yaklaşımları savundu. Tutukluluk süreci, onun siyasi kimliğini daha da görünür kıldı. Eğitimci olarak, gençlere yönelik çalışmalarında sosyal adalet temalarını işledi.

Karagüzel'in biyografisi, Doğu Anadolu'daki siyasi dinamiklerle şekillenir. HDP'nin kadın kotası uygulamaları, onun il eş başkanı seçilmesinde etkili oldu. Kariyeri boyunca, yerel sorunlara odaklanan bir profil çizdi.

Tutuklanma ve Dava Süreci

Karagüzel'in tutuklanması, 9 Ağustos 2019'da Muş'ta gerçekleştirilen operasyonla başladı. Örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı ve Diyarbakır D Tipi Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi. İlk duruşmada mahkeme, 8 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay, bu kararı bozdu ve dava yeniden görüldü. İkinci yargılamada, suçlamalar aynı kaldı ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Süreç, delil tartışmaları ve tanık ifadeleri etrafında döndü. Karagüzel, savunmalarında siyasi faaliyetlerini yasal hak olarak savundu.

Dava, genel örgüt üyeliği iddialarına dayanıyordu. Yargılamalar, Diyarbakır'daki ağır ceza mahkemelerinde sürdürüldü. Karagüzel, duruşmalarda sağlık sorunlarını dile getirdi ve infaz erteleme talebinde bulundu.

Tahliye Nedeni ve Sağlık Durumu

Tahliye, Karagüzel'in cezaevinde yaşadığı sağlık krizleriyle doğrudan bağlantılı. Üç kalp krizi geçirdi ve açık kalp ameliyatı oldu. Diyabet, hipertansiyon, astım ile bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıkları arttı.

Adli Tıp Kurumu, muayenelerin ardından cezaevinde kalamayacağına dair rapor hazırladı. Bu rapor, infazın ertelenmesi için temel oluşturdu. Mahkeme, sağlık gerekçesini kabul ederek tahliye kararı verdi. Süreç, raporun alınmasından sonra gecikmeli ilerledi.

Tahliye sonrası Karagüzel, Diyarbakır Cezaevi önünde DEM Parti ve DBP temsilcileriyle karşılaştı. Gülşen Özer, Ruçem Vefa Elyakut ve Sema Koç gibi isimler, gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Parti çevreleri, sağlık odaklı tahliyeyi haklı buldu.

Güncel Durum ve Siyasi Yansımalar

Karagüzel'in hapis cezası onanmış olsa da, tahliye sağlık temelli gerçekleşti. Yargılama süreci devam ediyor ve infaz erteleme kararları değerlendirilebilir. Siyasi çevrelerde, dava benzeri süreçlerin kadın siyasetçileri etkilediği tartışılıyor.

DEM Parti, tahliyeyi özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak görüyor. Karagüzel'in karşılanması, parti dayanışmasını simgeledi. Güncel olarak, sağlık tedavilerine odaklandı ve siyasi faaliyetlerine ara verdi.

Bu gelişme, Türkiye'deki infaz rejimindeki sağlık istisnalarını gündeme taşıdı. Karagüzel'in durumu, benzer davalardaki uygulamaları etkileyebilir. Parti kaynakları, tam bir serbest bırakılma için çaba gösteriyor.