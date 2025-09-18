Sonbaharın gelişiyle birlikte kombi bakımı konusunda uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Havaların soğumasıyla birlikte kullanılmaya başlanacak kombilerin eylül ayında mutlaka kontrolden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Düzenli bakım, hem enerji verimliliğini artırıyor hem de beklenmedik arızaların önüne geçiyor.

Yılda En Az Bir Kez Bakım Önerisi

Enerji uzmanları, kombilerin yılda en az bir kez yetkili servisler tarafından bakımdan geçirilmesini tavsiye ediyor. Yaz aylarında sadece sıcak su için kullanılan cihazların, kış öncesinde detaylı şekilde temizlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, kombide biriken toz, kir ve kirecin yanma verimini düşürdüğünü, bu durumun da doğalgaz tüketimini artırdığını belirtiyor.

Faturalarda Tasarruf Sağlıyor

Bakımı yapılmayan kombiler hem daha fazla enerji harcıyor hem de faturaların yükselmesine neden oluyor. Zamanında yapılan bakım sayesinde doğalgaz tüketiminde yüzde 20–30’a varan düşüş elde edilebiliyor. Bu da hanelerin kış boyunca daha düşük fatura ödemesi anlamına geliyor.

Arıza Riskini Azaltıyor

Düzenli bakımın yalnızca faturaya değil, güvenliğe de katkı sağladığını belirten uzmanlar, kışın ortasında yaşanabilecek arıza riskine dikkat çekiyor. Soğuk günlerde kombinin durması, ailelerin ciddi mağduriyet yaşamasına sebep olabilir. Oysa önceden yapılan kontroller, bu riskleri en aza indiriyor.

5 Yılda Bir Sistem Temizliği

Uzmanlar ayrıca, her yıl yapılan bakımın yanı sıra 5 yılda bir ısıtma sisteminin temizlenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bu sayede kombi daha uzun ömürlü oluyor ve performans kaybı yaşanmıyor.

Küçük Bir Önlem, Büyük Bir Kazanç

Kombi bakımını ihmal etmeyen vatandaşlar, hem cihazlarının ömrünü uzatıyor hem de kış aylarında yüksek faturalarla karşılaşmıyor. Uzmanlar, eylül ayının bu bakım için en uygun dönem olduğunu hatırlatarak vatandaşlara çağrıda bulunuyor: “Soğuk günler gelmeden kombinizin bakımını mutlaka yaptırın.”